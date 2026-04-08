En una noche cargada de emoción, Fer Dente dialogó con Ciudad en los Premios ACE y compartió su felicidad por el cierre de Company, la exitosa obra que protagonizó.

“Muy contento, muy emocionado por esta temporada increíble”, expresó, aún atravesado por el final del proyecto.

Pero lejos de quedarse en la nostalgia, ya tiene la mirada puesta en lo que viene: la dirección de Hairspray, que estrenará el 6 de mayo en el Teatro Coliseo. “Estamos trabajando a full. Es una apuesta enorme”, adelantó.

Fernando Dente en Company

El esperado debut de Damián Betular

Uno de los puntos que más expectativa genera es la participación de Damián Betular, quien dará el salto al teatro en esta producción.

Fer Dente no escatimó elogios al hablar de él: “Va a sorprender mucho. Es un gran, gran profesional”.

Además, destacó el diferencial que aportará al personaje: “Tiene ese carisma y ese ángel que hace que todos queramos que sea nuestro amigo, nuestro tío, nuestro vecino”.

“Tiene ese carisma y ese ángel que hace que todos queramos que sea nuestro amigo, nuestro tío, nuestro vecino”. FER DENTE SOBRE DAMIÁN BETULAR.

Según contó, los ensayos vienen “increíbles” y el equipo trabaja con gran entusiasmo de cara a un estreno que promete dar que hablar.

OLGA lanzó un casting nacional para “Hairspray” y busca talentos para el musical de 2026. Crédito: Instagram

Un presente de plenitud y reflexión

En medio de este gran momento profesional, Dente también dejó una reflexión sobre su camino en el mundo artístico: “Si pudiera volver a mi primer casting, me diría que está bien ilusionarse. Vale la pena”.

“Si pudiera volver a mi primer casting, me diría que está bien ilusionarse. Vale la pena”. Fer Dente.

Sobre sus referentes, mencionó a Damián Szifrón en el plano local y a Jamie Lloyd a nivel internacional.

Por último, ante la posibilidad de ganar un premio, se mostró agradecido por el presente que atraviesa: “La gente con la que quiero compartir este premio está acá. Es un privilegio”.

Con Company ya como un capítulo cerrado y Hairspray en el horizonte, Fer Dente reafirma su lugar como una de las figuras más activas del teatro argentino, ahora apostando fuerte a un proyecto que combina riesgo, popularidad y nuevas figuras sobre el escenario.