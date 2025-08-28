Tras la difusión del video de Nico González junto a Sabrina Rojas en un boliche porteño, la modelo Paloma Silberberg decidió separarse casi en silencio del futbolista de la Selección Nacional, aunque este jueves decidió romper el silencio y contar cómo descubrió otra infidelidad de su ex.

La modelo decidió hablar largo y tendido sobre su larga relación con González en A la Tarde, donde contó, entre otras cosas, que el futbolista le hacía propuestas que “le hacía daño escuchar”, y que rechazó una compensación que él le ofreció pidiéndole que “se lo meta ahí mismo”.

“Me vio la cara de tonta durante tres años seguidos”, afirmó Paloma al contarle a Karina Mazzocco que, al llegar a Buenos Aires y, ante la necesidad de ayuda para transportar, decidió contactar al futbolista. Sin embargo, como él no la atendía, decidió revisar las cámaras de seguridad de la casa que compartían en Italia.

LA EX DE NICO GONZÁLEZ REVELÓ CÓMO DESCUBRIÓ UNA INFIDELIDAD DEL FUTBOLISTA

“Antes de que yo aterrice en Argentina, él estaba con otra”, reveló, y contó que la respuesta estaba “delante de sus ojos”. “Estaba con otra chica, básicamente y no era italiana, era argentina. Yo me comí todo el chamuyo que me había hecho el día anterior”, agregó.

Cuando Karina Mazzocco le preguntó a Paloma dónde vio al futbolista en plan “pirata”, Paloma se atajó: “No hay cámaras en los dormitorios, por suerte, pero los vi en el living, en la pileta, era un touch and go”, dijo, riendo nerviosamente, y explicó que lo supo porque las cámaras tienen micrófono.

“Dudo que haya usado mi malla, porque me traje todo, salvo una valija”, bromeó la modelo, señalando que “le sirvió ver y escuchar todo eso para cerrar el capítulo”. Finalmente, Paloma aseguró que “no espera un pedido de disculpas” de Nico González, y que “no espera nada de él”.

