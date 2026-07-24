Julieta Poggio volvió a hablar de su vínculo de pareja y, esta vez, fue más allá de lo que había contado hasta ahora: en una entrevista junto a otras exparticipantes de Gran Hermano, reveló que la relación abierta que mantiene con su novio Fabrizio Maida no es una novedad en su entorno familiar, sino una costumbre que ya viene de generaciones anteriores.

La actriz explicó cómo funciona puertas adentro ese acuerdo de pareja y qué cosas sí o sí romperían el vínculo.

“Con mi novio tenemos una relación en donde no nos mentimos... Como que descubrí una parte mía que él me permitió explorar porque yo soy muy libre, muy abierta a un montón de cosas”.

“Es una relación en donde no nos mentimos, donde somos muy sinceros y donde vivimos como más libremente la sexualidad con la edad que tenemos”.

CÓMO SON LOS LÍMITES DE LA PAREJA ABIERTA DE JULIETA POGGIO

“Yo soy más loquita, digamos (risas), de hacer más locuritas. Mi frase es ‘La vida es una’”. Sobre si su novio pregunta o quiere saber detalles de lo que ella hace por fuera de la pareja, fue tajante: “No, cero, no quiere saber nada”.

Julieta Poggio habló de su relación abierta en Lo de Pampita, y explicó qué situación consideraría una infidelidad real. Crédito: captura Infobae

Ahí es donde la actriz trazó la línea que, para ella, sí definiría una infidelidad: sentir algo por otra persona. “Para mí, si pasa eso, es el final de la pareja. Mi corazón ya tiene una persona en ese lugar”, explicó.

LA CELEBRACIÓN POR SUS DOS AÑOS DE RELACIÓN

Entre risas, Julieta contó que el próximo martes cumple dos años de relación y adelantó los planes para festejarlo. A diferencia del primer aniversario, que celebraron con una fiesta temática con barra libre, DJ y dresscode, esta vez eligieron algo más íntimo: una celebración privada, “los dos solitos”.

Julieta Poggio junto a Fabrizio Maida, su novio. Crédito Instagram

La actriz también bromeó sobre su costado más artístico y su costumbre de hacer perfo improvisada apenas escucha música, algo que —según contó— a veces desespera un poco a su novio, que le pide que pare de bailar.