Un insólito momento se volvió tendencia en redes sociales después de que la cuenta de Instagram @barescopados compartiera la historia: dos influencers iban rumbo a un bar cuando una escena digna de una serie de Netflix los frenó en seco.

En plena calle, un tren negro con estética gótica —inspirado en Merlina, el éxito de Netflix— apareció persiguiendo al tradicional Trencito de la Alegría.

“¿Eso es un tren negro persiguiendo al trencito?”, se escucha en el relato original. La respuesta: sí, era real… y estaba manejado por un chofer con look digno de la Familia Addams.

Entre risas y adrenalina, Yani, entró en “modo fan” y decidió seguirlo corriendo por varias cuadras de Belgrano hasta conseguir la ansiada foto. “¡Dale que se va!”, se escucha en el registro.

Finalmente, misión cumplida: foto junto al tren más tétrico de la ciudad.

EL TÉTRICO TREN NEGRO DE MERLINA QUE DA VUELTAS POR LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Este tren temático seguirá recorriendo distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los fanáticos de la serie deberán estar atentos para cruzarlo.

La noche terminó, como no podía ser de otra manera, en el bar 7030, donde el grupo disfrutó de hamburguesas y cervezas negras, todo en perfecta sintonía con el espíritu “Merlina”.

🕷️ La aparición del tren coincide con el estreno de la primera parte de la segunda temporada de Merlina en Netflix, lo que confirma que la serie no solo conquistó el streaming, sino también las calles porteñas.