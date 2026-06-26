Silvina Escudero abrió su corazón como pocas veces y habló con sinceridad sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

En una entrevista con Paparazzi, la bailarina se refirió a su reciente separación y reconoció que el largo proceso en la búsqueda de la maternidad, atravesado por la pérdida de un embarazo, terminó afectando profundamente el vínculo de pareja.

Aunque evitó brindar detalles sobre todo lo que vivió, admitió que el desgaste emocional y físico fue determinante. “Totalmente”, respondió cuando le preguntaron si la maternidad había sido un factor que deterioró la relación.

SILVINA ESCUDERO CONTÓ CÓMO LA BÚSQUEDA DE LA MATERNIDAD IMPACTÓ EN SU PAREJA

Con mucha sensibilidad, Escudero explicó que atravesar este tipo de situaciones deja secuelas difíciles de sanar.

“No hay pareja que no salga lastimada o quebrada después de atravesar algo así. Es realmente muy duro, sobre todo cuando son muchos años de sufrimiento emocional y físico”, expresó.

La actriz remarcó que, si bien la mujer suele atravesar el mayor impacto físico por los tratamientos, el dolor también alcanza a la otra parte.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

“No le quiero sacar el peso al hombre porque sé que también es muy doloroso para él. Es un duelo para los dos”, sostuvo.

“TUVE AÑOS DE ESTAR ROTA”

Durante la charla, Silvina contó que todavía no encuentra las palabras para narrar en profundidad todo lo que atravesó durante los tratamientos de fertilidad y las intervenciones médicas.

“He acompañado a muchas mujeres que me escriben por redes sociales buscando un consejo. Siento que todavía no estoy lista para contar todo lo que viví. Ojalá algún día pueda hacerlo porque creo que mi experiencia puede ayudar a otras personas”, confesó.

Luego describió cómo cambió por completo su rutina durante esos años.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

“La mujer tiene que dejar su trabajo, sus actividades y estar disponible las 24 horas para llamados médicos, estudios, turnos inesperados y cirugías. Para quienes somos muy trabajadoras también es un golpe enorme”, explicó.

Con una frase que reflejó el dolor acumulado, agregó: “En algún momento estaré lista para contar cada entrada a quirófano. Es muy difícil seguir con tu vida transmitiendo energía cuando por dentro estás completamente rota. Sí, tuve años de estar rota. Y hay una parte de mí que nunca se va a recuperar”.

CÓMO TRANSITA SU PRESENTE TRAS LA SEPARACIÓN

Consultada sobre cómo vive esta nueva etapa personal, la bailarina contó que intenta encontrar equilibrio entre el trabajo y los momentos de tranquilidad.

“Disfruto tanto de salir a bailar como de quedarme en casa, prender la chimenea y mirar televisión. Trabajo muchísimo y, desde que me separé, también le dediqué mucho tiempo a Mulata”, explicó en referencia a su perra.