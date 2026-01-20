La hija de Rodrigo De Paul y Camila Homs, Francesca, cumplió siete años esta semana y su festejo no pasó desapercibido: la nena eligió una fiesta temática inspirada en “Futttura”, el festival que Tini Stoessel realizó en Tecnópolis y que se convirtió en un fenómeno total entre sus fanáticos.

El video del cumpleaños no tardó en viralizarse en redes sociales y, como era de esperarse, las tinistas detectaron al instante cada detalle de la ambientación: desde la estética hasta la tipografía del cartel principal, todo remitía al universo Futttura.

FRANCESCA DE PAUL CELEBRÓ SUS 7 AÑOS CON UNA FIESTA TEMÁTICA DE FUTTTURA

Según se vio en las imágenes que circularon, Francesca tuvo dos festejos: uno junto a su mamá, Camila Homs, y otro con su papá, Rodrigo De Paul. En el primero, la celebración se realizó en el restaurante del hotel Faena, un lugar elegido por muchas figuras para eventos privados.

Sin embargo, el foco se lo llevó la fiesta temática: el concepto estuvo claramente armado como un homenaje al show de Tini Stoessel, lo que generó una ola de comentarios en redes y potenció la viralización del video.

Francesca, la hija de De Paul y Camila Homs, celebró sus 7 años con una fiesta temática sorpresa. Crédito: X

GLOBOS, HOLOGRAMA Y ESTÉTICA PLATEADA: LOS DETALLES QUE ENLOQUECIERON A LAS TINISTAS

La decoración fue uno de los puntos más destacados. Se utilizaron globos plateados y negros, colores que remiten a la estética futurista y brillante del festival. Además, un detalle no menor terminó de confirmar la inspiración: un cartel holográfico que decía “Futttura Francesca”, con la misma tipografía que el evento de Tecnópolis.

Ese guiño fue suficiente para que las fanáticas de la cantante celebraran la escena como una postal “muy Futttura” y la compartieran en distintas plataformas.

Crédito: X

LA TORTA DE TRES PISOS Y UNA INVITADA ESPECIAL

En el mismo video se puede observar que la hija del futbolista tuvo una torta de tres pisos, íntegramente plateada, en sintonía con el resto de la ambientación. El diseño, llamativo y elegante, completó la propuesta estética del cumpleaños.

Y como broche de oro, Tini Stoessel estuvo presente para acompañar a Francesca en su día especial, un gesto que también despertó repercusión, ya que reafirma el vínculo cercano entre la artista y la hija de su pareja.