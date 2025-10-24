Damián Betular encontró en su casa el espacio perfecto para equilibrar la intensidad de su vida profesional con la tranquilidad que necesita fuera de las cámaras. Dueño de un estilo inconfundible, el pastelero mezcla prolijidad, modernidad y minimalismo.

Las imágenes que el jurado de MasterChef Celebrity comparte en sus redes permiten ver ambientes amplios, luminosos y dominados por el blanco.

Los muebles claros, las líneas rectas y los detalles en tonos neutros crean una atmósfera serena, mientras que las obras de arte, alfombras y objetos de color aportan el toque vibrante que caracteriza a Betular.

Así es la casa de Damián Betular: un refugio minimalista con una colección que sorprende | Créditos: Instagram @dbetular

El espacio más llamativo, sin embargo, no es la cocina —aunque está equipada al detalle—, sino un estudio personal donde el chef se desconecta del mundo gourmet.

Allí, entre dispositivos tecnológicos y recuerdos de sus viajes, Betular guarda una de sus mayores pasiones: su colección de Legos.

LA CASA DE BETULAR: SU ESPACIO ESCONDIDO

En ese rincón, cuidadosamente ordenado, se destacan réplicas de autos, escenas cinematográficas y una impresionante versión del castillo de Hogwarts, acompañada por los personajes del universo Harry Potter. Cada pieza refleja su amor por la construcción, la paciencia y la estética, virtudes que también aplica en su trabajo como pastelero.

Fanático del diseño y del orden, Betular se autodefine como un “obsesivo del detalle”, tanto en su cocina como en su vida cotidiana. En su casa, cada objeto tiene un lugar y una historia. Esa combinación entre disciplina y juego convierte su hogar en un espacio único, donde conviven la calma de lo minimalista y la magia de lo lúdico.