Una verdadera bomba política y personal sacudió este martes las redes sociales. Ángel de Brito reveló en su cuenta oficial de X (ex Twitter) que Horacio Rodríguez Larreta será papá nuevamente, una información que en cuestión de minutos comenzó a replicarse y a generar todo tipo de reacciones.

“LARRETA será papá nuevamente. Tendrá su primer varón”, escribió el conductor de LAM, acompañando el anuncio con el clásico hashtag del ciclo y la firma de El Ejército de LAM.

Foto: captura de X.

Sorpresa total: Larreta espera su primer hijo varón

La primicia no tardó en instalarse como uno de los temas más comentados del día. Si bien Rodríguez Larreta mantiene un perfil bajo respecto de su vida privada, el anuncio despertó curiosidad tanto en el ámbito político como en el mundo del espectáculo.

Según trascendió, este será su primer hijo varón, un dato que sumó aún más impacto al anuncio difundido por Ángel de Brito, referente indiscutido de las primicias del espectáculo y la actualidad.

Además, este es el primer hijo que tiene con su esposa Milagros Maylin, con quien contrajo matrimonio a fines del año pasado.

El posteo que encendió las redes

Como suele ocurrir con las exclusivas de LAM, el mensaje generó una catarata de comentarios, felicitaciones y especulaciones. En pocas horas, el nombre de Horacio Rodríguez Larreta volvió a ser tendencia, esta vez por un motivo completamente ajeno a la política.

Por el momento, el ex jefe de Gobierno porteño no hizo declaraciones públicas al respecto, ni confirmó ni desmintió la información difundida en X.

Expectativa y hermetismo

Fiel a su estilo reservado, Larreta optó por el silencio, mientras crece la expectativa por una eventual confirmación oficial. Mientras tanto, la noticia ya circula con fuerza y se suma a la lista de anuncios que mezclan política, vida personal y espectáculo.

Habrá que esperar para conocer más detalles sobre este nuevo capítulo en la vida del dirigente, que promete seguir dando que hablar.