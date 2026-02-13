Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha publicó el listado de invitados para la mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 14 de febrero, La Chiqui marca agenda con los comensales más divertidos y variados de la cultura y el espectáculo argentino. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto al periodista dos parejas emblemáticas del espectáculo argentino.

Luis Luque y Silvia Kutika, y Boy Olmi y Carola Reyna estarán sentados a la mesa de Mirtha pafra hablar de la vida arriba y abajo del escenario, y junto a ellos cenará el editor Héctor Maugeri.

MIRTHA LEGRAND BLANQUEÓ POR QUÉ ÁNGEL DE BRITO NO VA A SU PROGRAMA

En la última emisión de La Noche de Mirtha, la conductora sorprendió a todos al contar por qué Ángel de Brito no acepta la invitación para sentarse en su famosa mesa.

Todo comenzó cuando Pía Shaw relató: “Fui a Bondi y le conté que venía a tu programa y le dije ‘Ángel, vamos conmigo, a lo de Chiquita’”. La propuesta buscaba convencer al periodista de espectáculos para que finalmente se sumara al ciclo de la diva.

(Fotos: capturas de eltrece y LAM).

Sin embargo, Mirtha Legrand fue tajante y blanqueó la situación: “Pero no quiere venir acá, es porque quiere que yo vaya al suyo, pero yo soy exclusiva de eltrece”, lanzó, dejando en claro que la negativa de De Brito tiene que ver con una cuestión de exclusividad y de intereses cruzados entre canales.

La conductora, fiel a su estilo, no se quedó ahí y agregó con humor: “Yo lo veo todos los días a Ángel, pero bueno basta de hablar de LAM”, dijo entre risas, cortando el tema pero dejando la puerta abierta a futuras negociaciones.

