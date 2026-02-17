El 14 de febrero, en pleno Día de San Valentín, Mirtha Legrand recibió en su mesa a una de las parejas más queridas y consolidadas del espectáculo: Silvia Kutika y Luis Luque, que llevan más de 30 años juntos.

En medio de la charla sobre cómo mantienen viva la pasión después de tanto tiempo, la conductora advirtió un gesto cómplice debajo de la mesa y, fiel a su estilo, lo expuso en vivo.

Captura de eltrece, La Noche de Mirtha.

Mirtha Legrand pescó a Silvia Kutika tocándole la pierna a Luis Luque

Mirtha Legrand: -Díganme ustedes dos, la pareja, ¿es verdad que van a hoteles para mantener viva la pasión?

Luis Luque: -Sí.

Silvia Kutika: -Es cierto.

Mirtha: -Para mantener viva la pareja.

Héctor Maugeri: -¿A hoteles normales o alojamiento?

Luque: -Vivimos en un hotel alojamiento que está en la Recoleta. Arreglamos con el dueño, le dijimos “nos vamos a quedar 10 días”, y mientras tanto arreglábamos la casa.

Maugeri: -Llevan muchos años juntos, ¿cómo se reactiva la pasión?

Luque: -Respetando al otro y dejándolo libre. Eso hace que no se pierda el juego, el deseo.

Kutika: -El humor…

Luque: -Yo estoy seguro de que ella se va si yo me mando una macana.

Captura de eltrece, La Noche de Mirtha.

En ese momento, Mirtha interrumpió la conversación tras notar un gesto por debajo de la mesa.

Mirtha: -¿Le tocaste la pierna?

Kutika: -¡Sí!

Mirtha: -¿Por qué?

Kutika: -Porque me gusta, porque tenía ganas en ese momento.

Mirtha: -Pensé que era un toquecito para que no hable.

Kutika: -No, no, para nada.

El intercambio desató risas en la mesa y volvió a demostrar que, incluso después de tres décadas juntos, Kutika y Luque mantienen intacta la complicidad.