La primera semana de febrero, Jimena Monteverde se despidió de La Noche de Mirtha y su partida generó un visible dolor en Mirtha Legrand, que dejó en claro al aire cuánto la iba a extrañar.

La cocinera inició una nueva etapa profesional al frente de su propio ciclo, La Cocina Rebelde, y por cuestiones de horarios ya no puede grabar presencialmente su participación en el histórico programa de la diva.

En ese contexto, trascendió que La Chiqui les habría pedido a las autoridades de eltrece que Monteverde volviera al envío, ya que formaban una dupla cómplice y divertida que se ganó el cariño del público. Sin embargo, el modo en que se concretó su regreso no fue el esperado.

Captura de eltrece, La Noche de Mirtha.

Así fue la vuelta de Jimena Monteverde al programa de Mirtha Legrand tras la polémica

El 13 de febrero, Jimena grabó un breve tape con la presentación del menú, que salió al aire el sábado durante la emisión. “¿Qué comemos hoy, Jimena?”, preguntó Mirtha desde la mesa, dando pie al clip pregrabado en el que la chef detalló los platos de la noche.

Captura de eltrece, La Noche de Mirtha.

La vuelta fue, esta vez, virtual. Un regreso breve y grabado que se sintió más frío de lo que muchos hubieran imaginado, lejos de la cercanía y la frescura que caracterizaban sus intercambios en vivo.