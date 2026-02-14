Mirtha Legrand volvió a demostrar que conserva intacta su picardía. Este 14 de febrero, la diva abrió La Noche de Mirtha con un saludo especial por el Día de los Enamorados que descolocó a todos en el estudio.
“Hoy es 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Así que señores, demuéstrenles a sus novias, amantes y mujeres el cariño que les tienen”, lanzó sin filtro.
La palabra “amantes” no pasó inadvertida y provocó las risas espontáneas de camarógrafos y asistentes, que celebraron la inesperada ocurrencia de la conductora.
En sintonía con la fecha, Mirtha armó una mesa dedicada al amor e invitó a parejas icónicas del espectáculo: Boy Olmi y Carola Reyna, y Silvia Kutika y Luis Luque.
Además, participó del programa Héctor Maugeri, exdirector de la revista Caras, quien recientemente dejó su vínculo con esa empresa.
