Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición especial de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 14 de febrero,La Chiqui marca agenda en el Día de los Enamorados con las parejas más divertidas del mundo del espectáculo y de la cultura argentina. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto a Boy Olmi y Carola Reyna.

Boy Olmi y Carola Reyna (Foto: Movilpress)

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la reconocida pareja de actores Silvia Kutika y Luis Luque, y completa la mesa el exdirector de la revista Caras, Héctor Maugeri, que recientemente dejó su vínculo con esa empresa.

Luis Luque y Silvia Kutika (Foto: redes sociales).

EL RECLAMO DE MIRTHA LEGRAND A JIMENA MONTEVERDE TRAS SU SALIDA DE LA NOCHE DE MIRTHA

La vuelta de Mirtha Legrand a Buenos Aires después de su paso por Mar del Plata estuvo marcada por un momento cargado de emoción en La Noche de Mirtha. La conductora no esquivó el tema y se refirió en vivo a la ausencia de Jimena Monteverde, la reconocida chef que decidió dar un paso al costado para enfocarse en su propio programa de eltrece, La Cocina Rebelde.

“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”, lanzó Mirtha, visiblemente conmovida, ante la mirada de sus invitados y el público en el estudio.

Mirtha Legrand, angustiada por la ausencia de Jimena Monteverde en su programa (Foto: captura de eltrece).

La diva de los almuerzos no ocultó su tristeza por la partida de la cocinera, que se ganó el cariño de todos durante su paso por el ciclo, y fue entonces cuando le hizo un reclamo:“Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también. Está Mónica que, bueno, nos sirve desde hace muchos años también”, agregó.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.