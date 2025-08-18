Silvia Kutika abrió su corazón en una entrevista en Sola en los Bares, donde habló de su vida junto a Luis “Pipo” Luque, con quien comparte 34 años de amor, trabajo y compañerismo. La actriz, que protagoniza la obra Al fin y al cabo, es mi vida en el Teatro Metropolitan, contó cómo atravesaron juntos momentos de crisis y por qué nunca se separaron.

“Hay etapas. En la vida de un actor está lleno de altibajos. A veces hay momentos en que estás muy mimado y otros momentos no tanto. Entonces competir con el otro actor es muy tonto porque nunca sabes dónde te vas a ubicar”, explicó sobre su vínculo con Luque. Para ella, la mirada de su pareja es clave en cada estreno y lo definió como un apoyo fundamental en lo artístico y personal.

“La mirada de él es muy importante. Es una persona muy amorosa en cuanto a devoluciones. Pipo tiene una mirada y un decir que es muy contenedor. Explica muy bien lo que él ve, lo podés corregir o podés sumar. Es muy necesario para mí”, afirmó la actriz, que asegura disfrutar enormemente de ver a su marido en el teatro.

Silvia Kutika con Karim González (Foto: gentileza Conexión Abierta)

Leé más:

Juan Gil Navarro reveló de qué otra figura de ATAV 2 estuvo enamorado: “Una mujer de belleza excepcional”

SILVIA KUTIKA CONTÓ EL SECRETO PARA LLEVAR ADELANTE SU RELACIÓN DE 34 AÑOS CON LUIS LUQUE

Respecto a las crisis que atravesaron, Silvia fue clara: “Hay momentos en que uno está medio raro. Pasa a lo largo de tantos años, pero lo bueno es que siempre nos elegimos”. La actriz aseguró que en esos momentos difíciles siempre optaron por el diálogo y la compañía mutua.

Kutika también reveló que nunca se tomaron distancia. “Somos muy contenedores. Siempre digo que el gordo, cuando salgo de algunos ensayos llorando, me dice: ‘Ya lo estás haciendo, así que tranqui’”.

Finalmente, recordó un momento delicado de salud de Luque: “Hace dos años estuvo mal. Serio, tres meses internado. Pero salió adelante y está bien”.

Leé más:

La Polaca visitó con su nieta la tumba de Aldo Moretti y contó cómo murió: “No se despertó más”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.