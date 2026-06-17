La escena sorprendió a todos: Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo fueron captados saliendo juntos del exclusivo Sunset Tower Hotel en Los Ángeles. Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales, dispararon las especulaciones sobre un posible romance entre la estrella colombiana y el protagonista de El abogado del Lincoln.

El encuentro se dio apenas unos días después del show que Shakira dio en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México DF y mientras hace una pausa en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cantante ofreció dos shows en Los Ángeles la semana pasada y aprovechó el parate para instalarse en la ciudad californiana.

Shakira y Manuel García-Rulfo (Foto: captura Instagram @deuxmoi)

Las fotos, difundidas por el portal DeuxMoi, muestran a la artista y al actor saliendo juntos del hotel, lo que generó un revuelo inmediato entre sus seguidores. El rumor tomó más fuerza porque, en una reciente entrevista con People había asegurado que solo pensaba en su familia.

Shakira y Manuel García-Rulfo (Foto: captura Instagram @deuxmoi)

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“Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores”, dijo la cantante en referencia a reconstruir su vida sentimental. Sin embargo, también reconoció que “a través de esos momentos difíciles, descubrí qué tan resilientes somos”, en referencia a su separación de Gerard Piqué.

Shakira y Manuel García-Rulfo (Foto: captura Instagram @deuxmoi)

Manuel García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Su carrera comenzó en cortometrajes y proyectos locales, pero rápidamente dio el salto a producciones internacionales de alto perfil.

El actor es conocido por su papel protagónico en la serie de Netflix El abogado del Lincoln y por su participación en películas como Jurassic World Rebirth y A Man Called Otto. Además, fue parte de “Los siete magníficos” (2016), donde compartió pantalla con Denzel Washington y Chris Pratt, y de las adaptaciones de Agatha Christie “Asesinato en el Orient Express” (2017) y “Muerte en el Nilo” (2022), donde interpretó a Bouc.

Shakira y Manuel García-Rulfo (Foto: captura Instagram @deuxmoi)

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