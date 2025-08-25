Sabrina Di Marzo es la esposa del futbolista argentino Ángel Correa, actual delantero de Tigres UANL en la Liga BBVA MX. Con una historia de amor que comenzó en Rosario en 2012, cuando ambos tenían apenas 17 años, la pareja ha construido una vida juntos durante más de una década, enfrentando momentos decisivos tanto en el plano personal como profesional.

💑 Una historia de amor que comenzó en la adolescencia

Sabrina y Ángel se conocieron en su ciudad natal, Rosario, y desde entonces han formado una relación sólida y discreta, basada en el apoyo mutuo.

Sabrina Di Marzo y Ángel Correa. Foto: Instagram @sabridimarzo

Uno de los momentos más difíciles en su historia fue en 2014, cuando Correa fue sometido a una cirugía cardíaca en Estados Unidos, una situación crítica que lo alejó del fútbol profesional por varios meses.

Durante ese tiempo, Sabrina Di Marzo fue un pilar fundamental en su recuperación emocional y física.

👩‍👧‍👧 Una familia consolidada: tres hijas y una vida compartida

Sabrina Di Marzo y Ángel Correa con sus hijas en el Estadio Universitario de la UANL. Foto: Instagram @sabridimarzo

La pareja tiene tres hijas:

Lola , nacida en 2015

Luz , llegada durante la pandemia

Lía, nacida en 2023

Sabrina ha acompañado a Correa en cada etapa de su carrera: desde sus primeros pasos en San Lorenzo, su ascenso en el Atlético de Madrid, hasta la consagración con la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, donde viajó junto a sus hijas para apoyarlo en persona.

✈️ Flamante destino: Monterrey

Con el traspaso de Ángel Correa a Tigres UANL, la familia comenzó una nueva etapa en México, específicamente en Monterrey, donde se adaptan a una nueva cultura y dinámica futbolística.

El cambio marca otro desafío para Sabrina, quien ha demostrado ser clave en los procesos de adaptación de su esposo en cada país y club.

📲 Sabrina Di Marzo en redes sociales

Sabrina Di Marzo. Foto: Instagram @sabridimarzo

Aunque mantiene un perfil bajo en los medios, Sabrina Di Marzo comparte aspectos de su vida cotidiana y familiar en redes sociales, donde publica contenido sobre maternidad, bienestar, rutinas de ejercicio y momentos familiares junto al futbolista.

📌 Resumen: