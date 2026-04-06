A partir del 10 de abril, la plataforma Teatrix presenta “Franciscus, una razón para vivir”, un musical impactante que combina emoción, espiritualidad y un despliegue escénico sin precedentes. El elenco está encabezado por Federico Salles, Florencia Otero, Leticia Brédice y Ana María Picchio.
Con libro y producción de Alejandro G. Roemmers, la obra cobra vida bajo la dirección general de Flavio Mendoza y la dirección artística de Norma Aleandro, garantizando una experiencia teatral de alto nivel.
La puesta reúne a más de 60 artistas en escena, con acrobacias, música en vivo y un impresionante despliegue tecnológico. La historia entrelaza dos tiempos: la vida de San Francisco de Asís y una trama contemporánea cargada de emoción y sentido.