Claudio Rígoli estuvo nominado en el Martín Fierro 2024 en la terna Labor en Conducción Masculina por Telenueve Central y habló en exclusiva con Ciudad de su presente y su eterna figura del periodista ‘sex symbol’.

En la alfombra azul del evento de APTRA que lo convocó como posible ganador del premio junto a Darío Barassi por 100 Argentinos Dicen, Santiago del Moro por Gran Hermano y Guido Kaczka por Los 8 Escalones, el periodista mantuvo un entretenido ida y vuelta con este portal.

“La verdad que toda nominación siempre te da una alegría, es un mimo al alma. Más esta noche se suma que hay un homenaje para el Nuevediario y para elnueve, y entonces estar ahí y participar de eso ya te llena la noche”, confió.

Sobre las expectativas respecto al reconocimiento, Rígoli agradeció: “Yo ya he ganado Martín Fierro, voy de punto. Después si termino siendo banca, todo bien, pero no vengo con la obsesión de decir quiero ganar o ganar. Si fluye, fluye y si no todo sigue igual”.

QUÉ DIJO CLAUDIO RÍGOLI SOBRE SU FAMA DE SEX SYMBOL

En el ida y vuelta con Ciudad, Claudio Rígoli respondió súper buena onda si se corresponde con la figura del periodista respetado del ambiente pero también con la del ‘sex symbol’, como es considerado.

“Sos una figura muy respetada, pero también sos considerado uno de los periodistas sex symbols del ambiente. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te sentís así?”, se le consultó.

Entre risas, el locutor y presentador argentino contestó sincero: “No, no me siento así. Pero lo entiendo. Y está todo bien. Pero no, no me siento así. En absoluto”.

Video y edición: Fernando Halperín.