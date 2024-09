Juliana ‘Furia’ Scaglione fue la gran ausente en el Martín Fierro 2024 y algunos de sus excompañeros del reality show de Telefe hablaron con Ciudad de la carismática jugadora y su relación con el canal.

“¿Qué pensás del hecho de que no hayan convocado a Furia?”, se le consultó a Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023, quien contestó: “No sé cómo es la interna entre el canal y ella, así que honestamente no me meto”.

Respecto a sus proyectos laborales, la pareja de Denisse González contó todo lo que se viene en carrera artística: “Hicimos un Rex el viernes, así que estoy relajado. Quiero seguir laburando en eso, ahora me voy a hacer un show a Uruguay”.

Bautista Mascia en exclusiva con Ciudad.

Nicolás Grosman, por su parte, contó cómo es su vínculo con Juliana y qué piensa de su falta en la cereminia de premiación. “¿Tenés buena onda, se llevan bien?”, le preguntamos y él contestó: “Sí, sí, con Furia, sí!.

“Considero que convocan a quienes convocan, es por algo, y bueno, por mí, que vengan todos, que hagamos una fiesta allá”, comentó luego el ex Gran Hermano, quien también habló de su presente sentimal tras finalizar su romance con Flor Regidor.

“Estoy bien, tranquilo, llevo todo con calma”, aseguró. Sobre su presente, confesó: “En un año te puede cambiar mucho la vida la verdad; estoy muy contento, pero no me inaginaba para nada estar donde estoy hoy”.

LICHA NAVARRO Y VIRGINIA DEMO HABLARON DE SU PRESENTE TRAS SU ÉXITO EN GRAN HERMANO Y DE LA AUSENCIA DE FURIA EN EL MARTÍN FIERRO 2024

Virgnia Demo y Licha Navarro hablaron con Ciudad de su presente profesional tras su paso por Gran Hermano e hicieron referencia también a la ausencia de Furia en el Martín Fierro 2024.

“Si ella rescindió contrato será por eso que no la invitaron, la verdad es que no es algo que me preocupe. No tenemos onda, ni tengo contacto con ella”, dijo la standapera, quien debió cambiarse el vestido por accidente íntimo.

Virginia es una de las figuras en la obra teatral Legalmente Rubia junto a Laurita Fernández. “Estoy bárbara, con un equipo hermoso, la obra es divina, así que estoy feliz, feliz”, expresó emocionada a este portal.

A diferencia de su excompañera, Licha Navarro contó que tiene buen vínculo con Juliana y sintió con pesar su ausencia en la premiación: “Creo que merecía estar acá con nosotros, acompañándonos. Ella también se arriesgó al tomar la decisión de romper el contrato, fue la gran protagonista”.

“Con lo cual es entendible que no esté, pero le mando un beso grande a Juli, yo tengo muy buena relación”, sumó y acerca de los rumores que lo tienen como protagonista como el nuevo “susano” de Susana Giménez, dijo: “No sé nada”.

Licha Navarro habló en exclusiva con Ciudad.

“La realidad es que yo no tuve ninguna propuesta concreta. Además, no la conozco a Susana, estoy un poco nervioso porque seguramente la vaya a cruzar, pero obviamente que si se llega a dar la posibilidad... si era un sueño trabajar en la tele, imaginate al lado de la número uno”, dijo expectante.

