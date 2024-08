Nicolás Grosman habló con el Chino de Gran Hermano desde una comunicación telefónica con el canal de streaming República Z sobre la infidelidad a Florencia Regidor con Lucía Maidana.

“Ya vieron lo que subí hace unos días, ella me dijo que no daba para más y que estaba todo terminado. Ahora estoy tratando de relajarme unos días en Cancún”, dijo el ex hermanito.

Nicolás Grosman y el Chino (Foto: captura de República Z)

Hacia el final, Nicolás remarcó: “El resto se seguirá resolviendo en privado como corresponde, lo que más jode a todos y agrava la situación es la desinformación”.

EL EXPRESO PEDIDO DE LUCÍA MAIDANA TRAS EL ESCÁNDALO DE LA INFIDELIDAD

En su visita a Luzu, Lucía Maidana hizo un expreso pedido a los usuarios de las redes sociales tras sufrir el ataque de los haters por la polémica con Nicolás Grosman y Florencia Regidor.

“Lo que digan de mí no me importa, pero se están metiendo con mis vínculos que es lo que más me importa”, remarcó la ex Gran Hermano.

