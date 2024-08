El escándalo se apoderó de la relación que mantenían Nicolás Grosman y Florencia Regidor cuando la modelo hot decidió exponer en sus redes sociales el affaire del joven con Lucía Maidana, su ex compañera de Gran Hermano, aunque él asegura que la cosa “no es tan así”.

En este sentido, Nicolás publicó un chat que mantuvo con Florencia señalando que “quiere aclarar que los hechos no fueron ni son como se están diciendo”. “A mí fue que me dijeron que ya no daba para más y que todo estaba terminado”, agregó.

“No me gusta salir a aclarar este tipo de cosas, pero me veo en la obligación dado a las difamaciones hacia mi persona. Me cansé de que se opine sin saber la historia completa. Este mensaje que vieron es del jueves a las 15, antes de ‘todo’”, explicó Nicolás, que aclaró que “en su comprensión todo estaba terminado”.

REVELAN CHATS MUY SUGERENTES ENTRE FLORENCIA Y MAURO DALESSIO, EL EX DE FURIA: “SOY TU SEGUNDO PLATO”

El estatus quo de la infidelidad de Nicolás duró hasta este lunes, cuando se filtró un chat ultra hot entre Florencia y Mauro en el que la modelo le comentaba una foto que él publicó en sus redes. “Ese cuerpito neneee! Me estoy poniendo celosa”, le habría escrito ella.

“¿Celosita por qué? Vos me seguís teniendo de segundo plato. ¿Hasta cuándo?”, le reprochó él, a lo que ella se cubre. “En un rato te escribo. Está entrando Nico con Martín, se me complica ahora. No respondas nada. Eh, ya no me invitas más a dormir, vos”, le responde ella.

“Acá se complica mucho. Le voy a pedir a Cata (N. de la R: por Gorostidi) que nos haga un lugarcito”, dice él, pero ella le advierte: “Ni se te ocurraaaa. Esa ventila todo. Yo te aviso, podés venir a lo de Virginia, ella cuando tiene función quedo sola”.

“Unas ganas de besarte tengo. Me cansa tener que esperar tanto. ¿Cuándo le cortás?, le pregunta él, y ella le contesta: “Estoy esperando que se mande una y lo mando a la mierda. Che, borrá las fotos y videos del otro día, mirá si se filtran”, le escribió ella.

“Sos hermosa, amo tus piernas”, alega Mauro, y le adjunta una fotografía de ellos dos besándose, confirmando que la amistad entre ambos es algo relativo. “Mañana Nicolás no está por la mañana, tiene stream. No escribas al WhatsApp. Yo te escribo por acá o por Twitter. borrá todo”, le aconseja ella, desde su perfil de Instagram.

