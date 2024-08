A poco de que se desatara una nueva polémica entre los participantes de Gran Hermano luego de que se especulara con la posibilidad de que Nico Grosman le haya sido infiel con Lucía Maidana, Florencia Regidor abrió su corazón en vivo.

Todo comenzó con la pregunta de Fer Dente en Noche al Dente, el programa que conduce por América: “Muchas veces lo que pasa con la actualidad, cuando uno es conocido, como te está pasando a vos, se filtran cosas y siempre creo que son buenos disparadores para hablar de ciertos temas. ¿Qué es lo que sentís vos, siendo una chica de 22 años, con respecto a la infidelidad? ¿Qué es ser infiel para vos?”, indagó.

Fue entonces que la invitada de la noche se sinceró: “Yo creo que es traicionar la confianza de uno. En el sentido de uno dar todo, todo el tiempo, y estar en todo, y después que te traicione, más allá del nombre del vínculo, novios, pareja. Cuando uno ya pasa casi todos los días juntos, conoce a las familias, se ayudan uno al otro, ya si pasa algo para mí es infidelidad”.

Foto: Captura (América)

“Yo siempre, en todos mis vínculos, aclaro lo que quiero, y veo si la otra persona está de acuerdo y está en la misma sintonía que yo. Eso es algo que siempre lo hago y lo hice”, continuó.

Tras escucharla, el presentador intervino con una pregunta: “Sacame una duda. ¿Estaban juntos o no estaban?”, quiso saber. Y Florencia despejó todas las dudas: “Sí, estábamos juntos”. “O sea que fue infiel”, insistió Dente. Y la joven cerró con un gesto y una sonrisa pícara.

¡Clarito!

CATALINA GOROSTIDI FUE LETAL CON LUCÍA MAIDANA TRAS EL ESCÁNDALO CON NICOLÁS GROSMAN Y FLORENCIA REGIDOR

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la supuesta infidelidad de Nicolás Grosman a Florencia Regidor con Lucía Maidana, Catalina Gorostidi tomó partido en este escándalo y fue contundente contra su excompañera de Gran Hermano.

“Yo me enojé mucho con Lucía porque ella sabe todo lo que yo la banqué en un montón de cosas. Y cada vez que ella necesitaba algo me llamaba a mí y yo siempre estaba. Eso también me da por las pelotas, que ahora digan que yo la ataqué y que le hacemos un hate masivo”, comenzó diciendo Catalina en el streaming de Martín Cirio.

“Obviamente, me dio bronca y publiqué un par de mensajes en Twitter contra de ella y dejé de seguirla, pero porque también me parece que es bastante desagradecida conmigo porque yo siempre la banqué en un montón de cosas y ella también a mí. O sea, siempre que nos pasaba algo nos llamábamos, teníamos muy buena relación, yo también con su familia”, agregó.

Catalina Gorostidi Por: MOVILPRESS

Y cerró, sin filtro: “Entonces, la verdad que me pareció que es un poco lo que dije, me pareció de mala mina hacer algo así. Obviamente, Nicolás fue el pelot…, pero acá nos conocemos entre todos. Entonces es como que, si vos le decís ‘amiga’ a alguien y al otro día te lo chapás, es como dale. Si te equivocás, lo tenés que admitir y bancártela. No queda otra. Te puede doler, pero si te equivocaste, a bancársela. Todos nos podemos equivocar alguna vez en la vida”.