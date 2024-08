Lucía Maidana rompió en llanto en su visita a Luzu Tv por la polémica con sus excompañeros de Gran Hermano, Nicolás Grosman y Florencia Regidor: “Nunca había tenido tanto hate en mi vida”.

Es que la ex Gran Hermano fue acusada de ser la tercerca en discordia entre la pareja que se juró amor eterno en el reality de Telefé en una falsa boda, por lo que decidieron separarse. En su paso por el canal de streaming habló al respecto.

“Lo que pasó ya está, el problema es cómo todo esto está afectando a mis vínculos reales, laboralmente, hay cosas que son mentiras, como lo de los cuartos, no hubo cuartos, la cena nunca existió, lo de la pileta tampoco”, expresó.

Lucía Maidana en Luzu Tv.

Entre lágrimas, Lucía dijo: “Yo me metí en una relación que no me tendría que haber metido, ya está todo aclarado con las otras partes. Lo que más me duele es que mi sueño era venir a Luzu alguna vez, lo cumplo y no lo estoy disfrutando”.

EL EXPRESO PEDIDO DE LUCÍA MAIDANA TRAS EL ESCÁNDALO DE LA INFIDELIDAD

En su visita a Luzu, Lucía Maidana hizo un expreso pedido a los usuarios de las redes sociales tras sufrir el ataque de los haters por la polémica con Nicolás Grosman y Florencia Regidor.

“Lo que digan de mí no me importa, pero se están metiendo con mis vínculos que es lo que más me importa”, remarcó la ex Gran Hermano.

