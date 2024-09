La indignación de Juana Viale y de Jimena Monteverde por el ninguneo de Aptra a La Chiqui quedaron atrás cuando La noche de Mirtha Legrand se llevó el Martín Fierro a Mejor programa de interés general y ella volvió a subir, una vez más, a recibir el premio a los 97 años.

“¡Ay, que emoción! Anoche no pude dormir. Estaba en la cama y decía ‘Ay, tengo que subir la escalera, me voy a tropezar, me voy a pisar el vestido, todo negativo y fue todo positivo”, dijo Mirtha que agradeció “por los aplausos” de los presentes.

Mirtha Legrand (Foto: captura Telefe)

“Cada año pienso ‘es el último’ y sigo viniendo y sigo estando acá. Trabajo porque me gusta, porque me da placer. Hoy día me gusta mi trabajo más que nunca. Digo todo lo que pienso, soy más auténtica que nunca”, aseguró Mirtha, que sábado a sábado agranda la leyenda.

Leé más:

Exclusivo | Así llegaba Mirtha Legrand a la alfombra azul de los Martín Fierro 2024: el video

MIRTHA LEGRAND GANÓ OTRO MARTÍN FIERRO A LOS 97 AÑOS Y VA POR MÁS

“Quiero agradecer a todos los que vienen a mi programa con tanto cariño y tanta generosidad”, prosiguió Mirtha, que siguió dando las gracias.

“Quiero agradecerle también a mi nieto Nacho Viale, que no vino porque está de viaje, y a Diego Palacios, socio de Nacho y a mis productoras, que están conmigo hace 25 años”, agregó.

Mirtha también dejó entrever que no ha perdido la picardía en esta esta etapa tan especial de su vida. “Quiero agradecer a mi colaborador, que me viste… Nadie me desviste, me desvisto solita… (Héctor) Vidal Rivas ya todos mis colaboradores”, señaló, ante las risas de los presentes.

Mirtha Legrand (Foto: captura Telefe)

“Yo siempre pienso ‘Dios mío’ ¿hasta cuándo estaré aquí? Yo soy una mujer mayor’ y sin embargo, el entusiasmo nunca se me va. Mientras tenga salud siempre estaré con ustedes”, prometió Mirtha, que día a día reafirma su condición de “ejemplo de vida”.

Leé más:

La sorpresiva queja en vivo de Juana Viale en la previa de los Martín Fierro 2024: “Es cualquiera”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.