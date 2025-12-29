La temporada de verano en Mar del Plata arrancó con todo y el Teatro Enrique Carreras se convirtió en el epicentro de la movida cultural.

Con una programación renovada y una apuesta fuerte a la diversidad, la sala ubicada en Entre Ríos 1828 volvió a abrir sus puertas y ya es furor entre locales y turistas.

La grilla de este año tiene de todo: desde clásicos del teatro argentino hasta shows de humor, magia, música y propuestas para toda la familia.

El gran atractivo es la presencia de Pepe Cibrián, que desembarcó por primera vez en la ciudad como autor e intérprete con su unipersonal “Habla Marica”, un homenaje emotivo a Federico García Lorca y a todos los que fueron silenciados por pensar distinto.

La obra, que se presenta los lunes a las 21:30, invita a reflexionar sobre la intolerancia y la dignidad, y ya se transformó en uno de los eventos culturales más esperados del verano.

Pero la cartelera no se queda ahí. El humor también tiene su lugar de la mano de Jey Mammon, que volvió a los escenarios con “Jey de Girafa”, un show desopilante donde repasa la cultura popular, la política y la televisión con su estilo inconfundible. Entre monólogos, música en vivo y personajes entrañables como Estelita, Jey logra que el público se ría de principio a fin.

Otro de los platos fuertes es Eber Ludueña, el “Cuatro” más querido, que llegó a Mar del Plata con un espectáculo cargado de anécdotas futboleras, fracasos gloriosos y mucho humor popular. Su show es ideal para quienes buscan reírse de la vida cotidiana y de las locuras del fútbol argentino.

Una cartelera para todos los públicos

La programación del Carreras, curada por Bacchi Producciones y Supernova, apuesta a un equilibrio entre figuras consagradas, nuevas voces y artistas locales. Entre los destacados, se encuentran:

Pablo Agustín con “Criado por Lobos”, un unipersonal ácido y contemporáneo.

Gonza Fonseca y su mirada filosa sobre la vida cotidiana.

Norberto Jansenson con “Una Magia Posible”, donde la magia y el humor se fusionan en una experiencia única.

Virginia Demo y Nancy Gay , que aportan frescura y stand up con “Algo entendí, ¿o no?”.

El grupo coral SAUDA , que suma una propuesta vocal emotiva y de fuerte identidad local.

“Noche de Boleros”, para los amantes de la música íntima y nostálgica.

Astro CLA, que combina astrología y humor de manera original.

Para los más chicos y el público juvenil, el teatro también pensó en grande: llegan espectáculos como “Fiami y el maravilloso mundo del Pupi”, “Plim Plim” y el show musical “Batalla de Idols – KPOP Oficial Tour”, con funciones todos los días a las 20 hs. Así, el Carreras se consolida como un espacio cultural integral, ideal para disfrutar en familia.

Fechas, horarios y entradas

Las funciones arrancaron el 1 de enero y se reparten a lo largo de toda la semana, con horarios que van desde las 20 hasta las 23:30. Entre los imperdibles, se destacan:

Pepe Cibrián : lunes a las 21:30 (desde el 5 de enero)

Eber Ludueña : sábados y domingos a las 21:30, viernes y sábados a las 23:30

Jey Mammon : viernes, sábados y miércoles a las 23:30

Gonza Fonseca : jueves a las 23:30

Norberto Jansenson: martes y miércoles a las 21:30

Las entradas se consiguen en la boletería del teatro y hay opciones para todos los bolsillos.

El Carreras, un clásico que se renueva

La reapertura del Teatro Enrique Carreras no es solo una buena noticia para los fanáticos del teatro: es una apuesta concreta al trabajo cultural, a la producción nacional y al encuentro entre artistas y espectadores. Con una programación que combina tradición y nuevas tendencias, la sala reafirma su lugar como uno de los polos artísticos más importantes del país.

El telón volvió a levantarse y Mar del Plata ya vive una temporada teatral a puro brillo, risas y emoción.