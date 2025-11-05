“Rojo” llegó hace años a Netflix y aún continúa sumando adeptos en la plataforma. El tercer largometraje de Benjamín Naishtat se mete de lleno en el clima opresivo de mediados de los ‘70, pero lo hace desde el lugar de un thriller.

Darío Grandinetti brilla en el papel de un abogado de familia respetable que, de un día para el otro, queda envuelto en una espiral de sucesos sangrientos.

A su lado, Andrea Frigerio sorprende como la esposa del protagonista, mientras que Alfredo Castro se pone en la piel de un detective tan magnético como siniestro.

Andrea Frigerio y Darío Grandinetti en una escena de "Rojo".

De qué trata Rojo, la película de Netflix con Andrea Frigerio y Darío Grandinetti

Póster oficial de la película "Rojo"

En el Festival de San Sebastián 2018, “Rojo” se llevó los premios a Mejor Director (Naishtat), Mejor Fotografía (Pedro Sotero) y Mejor Actor (Grandinetti).

Reparto de “Rojo” en Netflix

Una escena de la película "Rojo"