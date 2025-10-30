La combinación no puede ser mejor para los amantes del cine argentino: una producción reconocida y sin dudas dos de los mejores actores nacionales para un atrapante thriller ambientado en los años 50 que está arrasando en el streaming.
Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan La señal, una historia de crimen y misterio, con giros inesperados, que está disponible en Disney+.
La película de 95 minutos de duración fue estrenada en 2007, y fue dirigida por Ricardo Darín y Martín Hodara, siendo el debut como director del primero.
De qué trata La señal
Es el año 1952 y mientras Eva Perón agoniza Corvalán, un mediocre detective privado, se ve envuelto en una historia de traición y ambiciones, resume la sinopsis.
Contratado por una hermosa mujer para lo que parece ser un rutinario trabajo de seguimiento descubrirá, poco a poco, un entramado violento donde quien parecía ser la víctima puede revelarse finalmente como el verdugo.
Una sola decisión mal tomada puede conducir a Corvalán hacia su destino más trágico.
Quién es quién en La señal
En la película argentina hay un elenco de lujo, encabezado por Ricardo Darín, interpreta a Corvalán, un detective que se ve envuelto en una trama de corrupción política; mientras que Diego Peretti se pone en la piel de Santana, el socio de Corvalán en la agencia de detectives.
A su vez aparece Julieta Díaz, que hace de Gloria, la enigmática mujer que contrata a Corvalán y Santana. Andrea Pietra actúa como Perla; Vando Villamil, es “El chofer”; Carlos Bardem es Siracusa; Luciano Cáceres interpreta a Dino Capuano.
Completan el reparto Walter Santa Ana como el padre de Corvalán; y Martín Slipak Interpreta a Toto/Sergio.
Por qué ver La señal
Muchos son las aristas que convirtieron a esta producción argentina no solo en un éxito en el país sino en el mundo. Algunas de ellas, que marcan los especialistas, son las siguientes:
Historia intrigante: la trama es interesante hasta el final, con giros que te mantendrán enganchado y te harán dudar de lo que crees saber.
Mezcla de géneros: combina ciencia ficción, terror psicológico y thriller para crear una experiencia única.
Atmósfera visual: la película utiliza la cinematografía de manera efectiva, creando un ambiente inquietante y desorientador que aumenta la sensación de misterio.
Temas profundos: explora el egoísmo, la traición, la ambición y la forma en que nuestra percepción de la realidad puede ser alterada por circunstancias inesperadas.
Actuaciones sólidas: a pesar de su modesto presupuesto, la película presenta actuaciones sólidas, especialmente de su trío de protagonistas, evitando clichés.
Lo que viene con Darín y Peretti
Ricardo Darín y Diego Peretti son, sin dudas, dos de los actores argentinos más convocantes en la pantalla, tanto por talento como por carisma. Y juntos vuelven a encarar un desafío en cine, lo que asoma como una de las nuevas grandes apuestas que ofrecerá el catálogo de Netflix para este año.
La referencia es a Lo dejamos acá, un thriller psicológico y drama cargado de tensión, con dilemas éticos y conflictos emocionales, escrita por Emanuel Diez y dirigida por Hernán Goldfrid.