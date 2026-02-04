Chano Charpentier volvió a ser noticia, esta vez lejos de los escenarios y en pleno clima de descanso. El cantante fue captado por las cámaras de Ciudad junto a su novia, Tamara Bianchi, cuando salían de un almuerzo en Punta del Este.

En las imágenes exclusivas se los puede ver relajados y de muy buen humor, compartiendo una caminata tras la comida en el restó Popei.

El músico optó por un look veraniego y descontracturado: musculosa tejida en tono terracota, bermuda estampada, zapatillas deportivas, sombrero y anteojos de sol.

Chano y su novia, Tamara Bianchi, en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

A su lado, Tamara lució un outfit fresco y canchero, con short de jean, top blanco calado, sandalias y anteojos de sol claros, ideal para una jornada de calor en la costa esteña.

Luego de disfrutar del almuerzo, la pareja se retiró del lugar caminando con tranquilidad, intercambiando gestos cómplices y charlas relajadas, sin esquivar la mirada de los fotógrafos.

LAS FOTOS DE CHANO CON SU NOVIA EN PUNTA DEL ESTE

Fotos: RS Fotos