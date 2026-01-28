El auge de TikTok llamó la atención de Chano, quien anunció que tendrá su propia cuenta en la red social.

“Como si al mundo le hiciera falta me hice una cuenta de TikTok”, bromeó de entrada Santiago Moreno Charpentier.

“Pero no va a ser como mis otras cuentas. Ya que la hice voy a darle un contenido más original", continuó.

Chano Charpentier (Foto: Movilpress)

Qué va a hacer Chano en TikTok

Entonces aclaró: “Voy a compartir historias de las canciones, anécdotas, pero no en un minuto para que se haga viral”.

“Sino que con cierta profundidad, desarrollo”, enfatizó.

Al final, Chano precisó: “La cuenta es @ChanoTB en TikTok, como mis otras cuentas”,