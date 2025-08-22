En el marco de su programa de streaming en Olga, Homero Pettinato sorprendió al relatar una situación insólita que vivió junto a Sofía Gonet, “la Reini”. Según su versión, todo comenzó en un cumpleaños de un amigo, donde ambos coincidieron.

“Amiga, no sabés lo que pasó”, arrancó Homero, entre risas y confusiones. Contó que compartían estilista con su ex y, en medio de la fiesta, ocurrió un accidente inesperado: “Van a lavar unas copas, queda una manchita de detergente en el piso, yo estoy yendo a servir y de repente… ella aparece. Me vino de golpe, de pronto digo ‘no, no, esto no es así’”.

El conductor relató que en medio del revuelo se produjo un empujón que los llevó a los dos al piso, a la vista del personal de seguridad del lugar. “Nos caemos para atrás, y claro, yo que soy grandote con mi brazo izquierdo, quedamos ahí tirados. El de seguridad nos saca, no entendía nada”, explicó.

HOMERO PETTINATO REVELÓ SU EXTRAÑO ENCUENTRO CON SOFÍA GONET

La historia no terminó ahí. Pettinato aseguró que luego se fueron juntos y hasta mencionó su Tesla: “Yo le digo ‘subite, tengo un Tesla que maneja solo’. Ella me dice que no, que nada que ver. Pero nos fuimos, y claro, yo ya le había dicho al de seguridad de mi edificio que si me veía llegar borracho me llevara directo hasta mi departamento”.

El relato se volvió aún más enredado cuando Homero dio a entender que Gonet terminó en su casa: “De pronto estábamos adentro, durmiendo. Yo me despierto y digo ‘¿qué hace esta chica acá?’. Y no, no… nada que ver, pero estaba ahí”.