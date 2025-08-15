Homero Pettinato sufrió un episodio de inseguridad que terminó dejando más preguntas que respuestas. El conductor contó que le rompieron la ventanilla del auto para llevarse únicamente una estufa de bajo consumo, ignorando objetos de mucho más valor que estaban a la vista.

El hecho ocurrió este domingo y fue el propio hijo mayor de Roberto Pettinato quien lo relató en un video que publicó en su cuenta de TikTok. “Gente, me rompieron la ventana para robarme”, comenzó diciendo, todavía sorprendido por lo ocurrido.

En la grabación, Pettinato explicó: “Me sacaron una estufa bajo consumo que había acá. No se llevaron la campera, que es espectacular, pero miren esto”. Y enseguida enumeró los objetos que quedaron intactos: “Dos lentes de 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el perfume Bleu de Chanel”.

Homero Pettinato cantó en Olga. (Foto: homeropettinato)

HOMERO PETTINATO SOBRE EL ROBO

Entre la incredulidad y el alivio por no haber perdido todo, el conductor remató con su particular humor: “Amigo, aprendé a robar, me pone mal”.

El video rápidamente se viralizó y provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Algunos intentaron darle una explicación insólita al ladrón: “Solo tenía frío”, “Quizás era su primera vez y por eso”, “Seguro apareció alguien y no tuvo tiempo”, “Tal vez necesitaba solo la estufa, ¿para qué robar más?”.