Dos décadas después de su fenómeno televisivo, Telefe confirmó el regreso de Popstars, el recordado reality musical que marcó un antes y un después en la pantalla argentina.

El formato, que dio origen al grupo Bandana y Mambrú y definió una era de audiciones, lágrimas y sueños cumplidos, volverá en 2026 con una renovación total, pero fiel a su espíritu original: descubrir nuevas voces y formar estrellas.

Mambrú

Según adelantó el periodista El Laucha en su cuenta de X (ex Twitter), el canal ya comenzó con la preproducción del programa, y si bien la fecha exacta de estreno aún no fue revelada, todo indica que Nicolás Occhiato será el conductor elegido para liderar esta nueva versión.

Las Bandana estuvieron en el estreno de Lilo & Stitch (Foto: Movilpress)

QUIÉN SERÁ EL CONDUCTOR DE POPSTARS

Nico Occhiato, conductor de Luzu TV y de La Voz Argentina 2025 atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, consolidado como figura de la televisión y referente del entretenimiento joven. Su incorporación al proyecto generó una ola de entusiasmo en redes sociales, donde los fanáticos celebraron el regreso de un formato que definió la cultura pop de los 2000.