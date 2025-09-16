El dato de que Marianela Mirra se había sometido a un tratamiento de inseminación artificial junto a José Alperovich lo había lanzado Fernanda Iglesias, y ahora Gastón Trezeguet contó cómo fue que la futura mamá le confesó la feliz noticia.

Es que el productor de Kuarzo relató su charla con la ganadora de Gran Hermano 2007: “Me estaba medio riendo con ella de todas estas versiones que corrían, específicamente de la de Fernanda, que terminó teniendo razón. Porque ella me dijo ‘no te rías tanto porque es verdad’”.

“Y no solo eso, sino que ya te puedo decir que estoy embarazada”, remató Mirra en confianza con Trezeguet, según dijo Gastón.

Foto: Captura del portal de Laura Ubfal (https://laubfal.com/)

Entonces, el también ex GH contó: “La vi exultante, o sea, la vi en su mejor momento”.

El enojo de Marianela Mirra con Gastón Trezeguet

Por otra parte, dado que el chisme que Marianela le compartió a Gastón era un secreto entre amigos, y no algo para divulgar, la pareja del condenado por violación se enojó.

Gastón Trezeguet (Foto: Movilpress)

Ahí, se justificó: “En la vorágine de que ella me lo cuenta que la foto que nos la sacamos... Después la alegría y de contarme todo, corto, y yo creo que di por hecho, si me lo contó a mí era para que se sepa”.

“A los 10 minutos yo ya empecé rapidísimo a contarlo. (...) lo que pasa es que yo no lo dije públicamente, se lo dije a Laura Ubfal”, cerró Gastón Trezeguet.