Desde que Marianela Mirra ganó Gran Hermano en 2007 se hablaba de su cercanía con José Alperovich, y después que ella misma confirmó su romance con el exgobernador de Tucumán y senador nacional, ahora explotaron los rumores de que estaría embarazada.

Si bien en marzo Marianela había defenestrado al político, a quien le reprochó su ingratitud pese a lo visitaba en la cárcel donde purgaba una condena de 16 años de prisión por abuso sexual a una sobrina, lo cierto es que Fernanda Iglesias aseguró que “al mes volvió con él y se va a vivir Puerto Madero”, donde el convicto goza del beneficio de la prisión domiciliaria por tener más de 70 años.

“No engendro hijos en la cárcel”, había afirmado Mirra en su descargo por Stories al desmentir visitas higiénicas.

Marianela Mirra. (Foto: @marianela_mirraok)

Pero ahora que vive con él, las cosas habrían cambiado.

Cómo lograrían el embarazo

Dado que Marianiela Mirra tiene 41 años y José Alperovich tiene 70, la pareja habría decidido recurrir a la inseminación artificial.

“La semana que pasó Mirra se fue a inseminar para tener un hijo con Alperovich”, enfatizó la periodista de Puro Show, luego de corroborar la información con personal de la clínica de fertilidad.

Entonces, Iglesias exclamó: “Hicieron un tratamiento de fertilización in vitro”.