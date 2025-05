Marianela Mirra rompió el soliencio y habló en el programa de Georgina Barbarossa sobre el fin de su relación con el exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual, José Alperovich.

“Fueron casi 18 años con muchos impasses, fue una relación triste porque yo no viví la vida de excesos que viven los políticos, él siempre vivió de apariencias y yo no era la mujer elegida para compartir ese tipo de cosas”, dijo la ex Gran Hermano.

Luego, aprovechó y aclaró: "Para quienes me bardean en las redes, yo estuve con él a cambio de nada, él tiene muy malos modos, siempre está pidiendo que cambies algo porque no le gusta, la verdad que yo me reinventé miles de veces”.

Marianela Mirra confirmó su separación de José Alperovich (Foto: Instagram @marianela_mirraok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Lo amé y lo amo muchísimo, no se terminó el amor. En este momento él está en la recta final y con la posibilidad de que le den domiciliaria, y hablando de nuestra relación, mi vida con él no iba a ser color de rosas”, confesó Mirra.

EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE MARIANELA MIRRA Y JOSÉ ALPEROVICH

En el audio que Marianela Mirra le envió a Gastón Trezeguet, la ex Gran Hermano dio a conocer el motivo de la separación de José Alperovich: “Le dije ‘¿qué vas a hacer conmigo? ¿Voy a ser la persona que está para ayudarte, una onda empleada o voy a ser tu pareja finalmente?, como corresponde después de tantos años’" .

"Hablamos desde casamiento hasta una frase desafortunada hacia mí, me dijo que no tenía confianza en mí y eso me disparó algo muy feo sentimentalmente. Yo ya venía pasando muchas cosas con sus hijos y la madre de sus hijos, que quieren vivir en una mentira”, confesó.

Al final, Marianela reconoció: “José en este tiempo algo tiene que haber cambiado, espero que sirva de algo, él se deja llevar mucho por toda su familia, son un clan, era muy difícil que hiciéramos una vida juntos”.

