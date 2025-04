Este domingo Marcela Tauro abrió la nueva temporada de Infama con imágenes que mostraban a Marianela Mirra de visita en el penal de Ezeiza donde su pareja, el ex gobernador José Alperovich, cumple condena por el abuso de una sobrina.

En el ciclo de América mostraron imágenes del ingreso de la ex ganadora del Gran Hermano 2007 al penal, en el día del cumpleaños 70 del político. “Sola, sin un pariente y sin una amiga. Está acostumbrada, para mí. No es la primera vez”, comentó Tauro, que también dijo que el video “queda para la historia”.

En determinado momento del video se escucha a Mirra decir “Que siga haciendo brujerías la Tauro que por fin se le dio el programa”. “Se logra, se logra. ¿Viste?”, reaccionó la conductora que ya ha hecho la conducción de otros ciclos emblemáticos del canal como Intrusos.

QUÉ LE DIJO MARIANELA MIRRA A MARCELA TAURO TRAS LA EMISIÓN DEL VIDEO DE SU VISITA A ALPEROVICH EN LA CÁRCEL

No se quedó ahí la cosa ya que a los pocos minutos publicó tres stories de Instagram fulminando a Tauro. “Los seres de luz de la tele, que aún están mareados si son periodistas o psicólogos. ¿Y que mi imagen queda para la historia?”, escribió.

“No me van a estigmatizar por estar en una cárcel, que además voy a visitar a alguien que quiero. ¡No escupan para arriba que nadie está exento de caer en desgracia!”, agregó, “Cuatro días me esperaste, para empezar tu programa, a esta humilde fantasma ... A mí no me avergüenza nada. ¿Qué ejemplo de vida podes dar vos , o todos los q están ahí , para hablar cosas que nadie dijo y q no tienen idea?”, añadió.

“Cero idea, lleves a quien lleves no cambia nada. El problema lo tenés vos conmigo. Vos sos una entregadora, ¡y jamás lo conté! Le pasas el teléfono de famosas a tus amigos. Eso es peor, y no te voy a calificar porque no existía en mi vida. Dos minutos me durás, porque ni siquiera sabes discutir. Te encanta desprestigiar, venís de buena escuela, lo único. ‘Ser espiritual’ no te lo cree nadie”, cerró la abogada.

Los posteos de Marianela Mirra contra Marcela Tauro (Foto: Instagram @malemirra)

