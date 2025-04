Marianela Mirra blanqueó en Instagram que desde hace tiempo está de novia con José Alperovich, el exgobernador de Tucumán preso por haber abusado sexualmente de una de sus sobrinas, y estalló el escándalo.

En este contexto, la exparticipante de Gran Hermano charló con Yanina Latorre y no solo le contó que su noviazgo no es a escondidas, sino que la familia de Alperovich le hizo un desesperado pedido luego de que él quisiera que blanqueara su noviazgo en redes.

Marianela blanqueó su noviazgo con Alperovich. Foto: IG | marianela_mirraok

“Ella dice que es pareja de Alperovich hace casi 20 años”, contó Yanina en Sálvense quien pueda. Acto seguido, leyó su mensaje al aire. “Ellos siempre supieron que yo era la pareja -me habla de la familia de Alperovich- solo me pidieron ahora que blanquee. Yo no lo pensé: fui y blanqueé en Instagram porque José me lo pidió”, le contó la joven por WhatasApp.

MARIANELA MIRRA REVELÓ EL DESESPERADO PEDIDO DE LA FAMILIA DE JOSÉ ALPEROVICH

Marianela Mirra cerró contando que blanqueó su relación con José Alperovich porque él se lo pidió, ya que estaba harto de las supuestas extorsiones.

“Me dijo que estaban hartos de las extorsiones. Se ve que lo que le pedían era mucha plata. Yo siempre fui incondicional con José, cosa que mi familia odia. Yo no quiero plata, yo lo único que quiero es estar con él porque lo amo. No es que no viva bien, pero yo no necesito nada”, sentenció, contundente.