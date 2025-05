Marianela Mirra rompió el silencio y confirmó su separación definitiva de José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual contra su sobrina.

A través de una publicación en Instagram, la ganadora de Gran Hermano 2007 expresó su dolor y compartió la desgarradora frase que le dijo el exmandatario durante una de sus visitas al penal de Ezeiza: “No confío en vos”.

En abril, Mirra había sorprendido al revelar que mantenía una relación amorosa con Alperovich y que lo visitaba regularmente en la cárcel.

Marianela Mirra confirmó su separación de José Alperovich (Foto: Instagram @marianela_mirraok)

Sin embargo, este lunes, decidió ponerle fin al vínculo. “Hasta acá llegué”, escribió la mediática tucumana en una historia que acompañó con una foto significativa.

MARIANELA MIRRA BLANQUEÓ SU DECEPCIÓN DE JOSÉ ALPEROVICH CON UN FUERTE DESCARGO EN REDES

En su mensaje, Mirra dio detalles sobre el motivo de la separación.

“Solo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo desde hace años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, confesó.

La ex Gran Hermano también recordó el último encuentro con Alperovich en prisión: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años, y de 7 u 8 meses visitándolo religiosamente en el penal, sin que nadie supiera realmente cómo estaba, si tomaba su medicación, si estaba bien o mal”.

Marianela Mirra y su polémica visita a la cárcel de Ezeiza

A mediados de abril, las cámaras de Infama (América TV) captaron a Marianela Mirra ingresando al penal de Ezeiza, donde permanece detenido José Alperovich.

Las imágenes generaron revuelo, sobre todo por la reacción de la mediática ante el cronista del programa y su irónico mensaje a la conductora Marcela Tauro: “Que siga haciendo brujerías, que por fin se le dio el programa”.

Frente a esa declaración, Tauro respondió con ironía desde sus redes: “Mucha gente confunde espiritualidad con brujería. Quizás ella está haciendo brujerías para sacar a este hombre de la cárcel”.

¿Alperovich podría obtener prisión domiciliaria?

Mientras tanto, José Alperovich acaba de cumplir 70 años, lo que habilita a su defensa a solicitar prisión domiciliaria.

Desde hace meses, Marianela Mirra se había mostrado atenta a esta posibilidad, incluso mencionando públicamente su esperanza de que el exgobernador pudiera cumplir condena en su casa.

La sorpresiva ruptura marca un nuevo capítulo en una historia cargada de controversias, declaraciones explosivas y un vínculo que ahora parece haber llegado a su fin.