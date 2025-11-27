Desde que se supo que Marianela Mirra y José Alperovich habían tomado la decisión de casarse, el asunto se convirtió en un verdadero escándalo, y en medio de fuertes rumores de suspensión de la boda salió a hablar ganadora de Gran Hermano 2007.

“No hay mucho que decir”, contestó Marianela a Pamela David.

Entonces recordó: “Este casamiento está previsto hace tiempo. No hay nada extraño”.

Foto: Captura del portal de Laura Ubfal (https://laubfal.com/)

Lo cierto es que personal del registro civil había asegurado su participación en el departamento de Puerto Madero para las 14hs., donde José Alperovich cumple su prisión domiciliaria.

La bronca de Marianela Mirra con la prensa

Una de las versiones que circularon era que la boda iba a contar con 30 invitados y mucho lujo, por lo cual Mirra protestó: “Respecto al catering y toda la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo”.

Marianela Mirra en su visita al penal de Ezeiza (Foto: RS Fotos)

“Es un gusto que quisimos darnos: Coronar este amor de tanto tiempo solo con los testigos requeridos, que son dos. Absolutamente nada más. Nunca hubo nada más”, remató.

Con lo cual, Marianela Mirra y José Alperovich formalizarán su amor de forma burocrática mediante la firma de las actas y la entrega de la libreta roja, para celebrar en la intimidad.