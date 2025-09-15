Luego de fuertes rumores y todo tipo de especulaciones, Laura Ubfal confirmó que Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich, el exgobernador de Tucumán, quien a sus 70 años volverá a ser padre mientras cumple una condena de 16 años por abuso sexual en su departamento de Puerto Madero bajo arresto domiciliario.

Según reveló la periodista en su portal, la propia Marianela le escribió a su amigo y excompañero de Gran Hermano, Gastón Trezeguet: “Estoy esperando un bebé de José”, habría dicho. De esta manera, despejó todas las dudas y rumores que habían circulado en Puro Show semanas atrás.

La relación, que se mantenía bajo perfil, tuvo varios vaivenes mediáticos. “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”, le confesó Mirra a Trezeguet, recordando las ocasiones en que fue captada por las cámaras visitando a Alperovich en la cárcel.

Foto: captura de sitio web de Laura Ubfal

El embarazo, según trascendió, fue posible gracias a un tratamiento de inseminación artificial, una decisión tomada en pareja.

En paralelo, salió a la luz una foto exclusiva, la primera que muestra juntos a Mirra y Alperovich en su convivencia actual en Puerto Madero.

“Estoy esperando un bebé de José (Alperovich)“.

