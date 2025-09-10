Marianela Mirra enfrentó a la prensa y no se guardó nada ante las preguntas sobre su vida privada.

El rumor de un posible embarazo de la ex Gran Hermano con el exgobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, encendió la polémica en las últimas horas.

El periodista de A la Tarde, Oliver Quiroz, intentó consultarle sobre su presente y los trascendidos que la vinculan con una visita a una clínica de fertilidad, pero la ex Gran Hermano no se quedó callada y protagonizó un tenso cruce en plena calle.

La respuesta de Marianela fue contundente y cargada de enojo: “¡Qué falta de respeto! Dejame en paz, ¿qué te creés? Vos sos un irrespetuoso, el acoso de tu parte todo el tiempo, estas hace meses siguiendome, cuando iba al penal. Dejen de hablar pelotudeces".

Cuando el notero quiso saber si quería aclarar algo sobre el supuesto embarazo, Marianela fue tajante: “No quiero aclarar nada, andate a la mierda, ni vos ni ningún periodista tienen respeto. No vas a lograr nada, no me sigas, dejame en paz”.

MARIANELA MIRRA, LAPIDARIA CON UN NOTERO: “DEJEN EN PAZ A LA GENTE”

El periodista no se detuvo y volvió a la carga: ¿Cómo estás con José? ¿No querés aclarar nada? Te estamos preguntando con respeto, estamos trabajando nosotros. Pero la ex GH no aflojó: “¿Qué hablás? ¿Qué creés que es Mauro Icardi?" .

“No, ¿qué es José entonces? ¿Para vos es inocente, Marianela? ¿No? ¿Qué estás compartiendo con él? Digo, no sé, están conviviendo en Puerto Madero, ¿Estás embarazada?" , insistió Oliver y Marianela lanzó: “No respetás a las mujeres. No tienen por qué saber” .

