José Alperovich, exgobernador de Tucumán y actual condenado a 16 años de prisión por violar a su sobrina, fue internado de urgencia este domingo en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente, que cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero, debió ser sometido a una operación tras presentar un cuadro gastrointestinal agudo.

Según detalló Guillermo Lobo en el programa Buena semana por TN, Alperovich comenzó a sentir molestias durante el fin de semana. Frente a síntomas compatibles con apendicitis u otra afección intestinal, su entorno decidió trasladarlo rápidamente a un sanatorio de alta complejidad.

Marianela Mirra y José Alperovich (Foto: Instagram @marianela_mirraok)

El periodista explicó que, en un primer momento, la familia y allegados del exgobernador pensaron que el malestar podía estar relacionado con el estrés por su situación judicial, el reciente casamiento o incluso algo que hubiera comido en la fiesta. Sin embargo, el cuadro se agravó y los médicos determinaron que era necesario intervenirlo quirúrgicamente.

“Todo indica que fue operado por síntomas compatibles con apendicitis, pero aún no está confirmado. No estaba programado. En un inicio, su entorno asoció esto a nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta, pero todo se fue agudizando hasta llegar a un problema más serio que requería una intervención en un centro de alta complejidad”, señaló Lobo.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la evolución de Alperovich tras la cirugía.

El edificio donde viven Marianela Mirra y José Alperovich tras casi 20 años de amor secreto. (Crédito: RS Fotos)

La internación de Alperovich se produjo apenas días después de su casamiento con Marianela Mirra, la exganadora de Gran Hermano. La boda, que se realizó el jueves en Puerto Madero, estuvo rodeada de rumores y críticas, pero finalmente se llevó a cabo en una ceremonia íntima y sin la presencia de periodistas.

Según las imágenes que circularon en redes sociales, Mirra lució un vestido strapless, el cabello recogido y aros brillantes, mientras que Alperovich optó por una camisa blanca y el pelo peinado hacia atrás.

Horas antes del evento, Mirra habló con Pamela David y buscó despejar las versiones negativas: “Este casamiento está previsto desde hace tiempo. No hay nada extraño, pero todo lo que dicen sobre la ostentación y el catering nos perjudica muchísimo”.

