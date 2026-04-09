Charlotte Caniggia volvió a quedar en el centro de la escena luego de que en LAM aseguraran que se había separado de Roberto Storino tras ocho años de relación.

Sin embargo, a las pocas horas de que se instalara el rumor, la mediática hizo un posteo que no pasó desapercibido.

Lejos de referirse a la supuesta crisis, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se mostró en sus redes sociales disfrutando de unas lujosas vacaciones.

A través de imágenes, en un exclusivo local de fragancias y cosméticos,uno de sus rubros favoritos, Charlotte dejó en claro que está enfocada en pasarla bien y darse sus gustos.

Charlotte Caniggia ¿se separó de Roberto Storino? (fofos de Instagram)

Charlotte Caniggia ¿se separó de Roberto Storino? (fofos de Instagram)

El posteo fue interpretado por muchos como una señal de tranquilidad en medio de las versiones de separación.

Charlotte Caniggia ¿se separó de Roberto Storino? (fofos de Instagram)

La versión de ruptura y la palabra de Roberto Storino

Este miércoles, Pepe Ochoa y Laura Ubfal afirmaron en LAM que la pareja habría decidido ponerle fin a su relación. La noticia sorprendió, ya que ambos siempre mantuvieron un perfil bajo y alejados de los escándalos.

Sin embargo, el propio Roberto Storino salió rápidamente a desmentirlo. En diálogo con Diego Moranzoni, respondió con ironía: “Se pudrió todo, no la aguanto más, me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina… mentira, ¿cómo vamos a estar separados?”.

En la misma línea, Fabián Esperón, mánager de Charlotte, también negó cualquier crisis y aseguró que la pareja se encuentra de vacaciones en las Maldivas.

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