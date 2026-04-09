Charlotte Caniggia volvió a quedar en el centro de la escena luego de que en LAM aseguraran que se había separado de Roberto Storino tras ocho años de relación.
Sin embargo, a las pocas horas de que se instalara el rumor, la mediática hizo un posteo que no pasó desapercibido.
Lejos de referirse a la supuesta crisis, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se mostró en sus redes sociales disfrutando de unas lujosas vacaciones.
A través de imágenes, en un exclusivo local de fragancias y cosméticos,uno de sus rubros favoritos, Charlotte dejó en claro que está enfocada en pasarla bien y darse sus gustos.
El posteo fue interpretado por muchos como una señal de tranquilidad en medio de las versiones de separación.
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La versión de ruptura y la palabra de Roberto Storino
Este miércoles, Pepe Ochoa y Laura Ubfal afirmaron en LAM que la pareja habría decidido ponerle fin a su relación. La noticia sorprendió, ya que ambos siempre mantuvieron un perfil bajo y alejados de los escándalos.
Sin embargo, el propio Roberto Storino salió rápidamente a desmentirlo. En diálogo con Diego Moranzoni, respondió con ironía: “Se pudrió todo, no la aguanto más, me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina… mentira, ¿cómo vamos a estar separados?”.
En la misma línea, Fabián Esperón, mánager de Charlotte, también negó cualquier crisis y aseguró que la pareja se encuentra de vacaciones en las Maldivas.
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