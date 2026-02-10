Rocío Oliva volvió a ser noticia y esta vez por una imagen que no pasó desapercibida en las redes sociales. La ex pareja de Diego Maradona compartió una foto en sus historias de Instagram que para muchos confirmaría un importante paso en su vida personal: su casamiento con el exfutbolista Néstor Ortigoza.

En la imagen, la periodista deportiva posa con una elegante cartera Dolce & Gabbana de diseño floral, pero el detalle que llamó la atención de sus seguidores está en primer plano: un anillo dorado en el dedo anular de su mano izquierda, el clásico lugar que se asocia al matrimonio.

El gesto, sumado a la ausencia de aclaraciones, fue suficiente para que comenzaran las especulaciones sobre una boda ya concretada. La foto fue publicada de manera sutil, sin texto ni explicaciones, fiel al bajo perfil que la pareja viene manteniendo en los últimos meses.

Rocío Oliva se habría casado con Néstor Ortigoza (Foto: Instagram/@rocio_g_oliva).

La relación entre Rocío y el exjugador de San Lorenzo siempre se caracterizó por la discreción, lejos de la exposición mediática que marcó etapas anteriores de la vida de Oliva. Por eso, esta imagen cobra aún más relevancia: fue una simple foto la que terminó revelando lo que sería uno de los momentos más importantes de su vida.

Aunque ninguno de los dos salió a confirmar públicamente la noticia, la imagen compartida por Rocío Oliva parece hablar por sí sola y ya es interpretada como la prueba definitiva de que la pareja habría dado el “sí” en la intimidad.

ASÍ CONFIRMÓ ROCÍO OLIVA QUE ESTÁ BUSCANDO UN HIJO CON NÉSTOR ORTIGOZA

En una entrevista con Puro Show a fines del 2025, Rocío Oliva sorprendió al confesar que está buscando un hijo con su actual pareja, el exfutbolista Néstor Ortigoza.

“Estas en pareja, ¿tienen el proyecto de armar una familia?”, le preguntaron y ella contestó emocionada: “Sí, yo creo que eso se siente también un poquito en el corazón y la verdad es que sí, ya me está picando el bichito”.

Rocío Oliva habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Estoy con un hombre que quiere lo mismo que yo, que comparte lo mismo y creo que en ese camino tienen que ir los dos de la mano, acompañarse”, remarcó sobre las ganas tanto de su parte como de su novio.

“¿Nestor quiere? ¿Empezaron a hacer los deberes?”, repreguntó sin filtros Walter Leiva y Rocío respondió sincera y sin vueltas en el programa de eltrece:“Estamos practicando”.

