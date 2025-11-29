Rocío Oliva tuvo un entretenido ida y vuelta con Puro Show la última semana en el marco de los cinco años del fallecimiento de Diego Maradona y sorprendió al confesar que está buscando un hijo con su actual pareja, Nestor Ortigoza.

“Estas en pareja, ¿tienen el proyecto de armar una familia?”, le preguntó el cronista y ella contestó emocionada: “Sí, yo creo que eso se siente también un poquito en el corazón y la verdad es que sí, ya me está picando el bichito”.

“Estoy con un hombre que quiere lo mismo que yo, que comparte lo mismo y creo que en ese camino tienen que ir los dos de la mano, acompañarse”, remarcó sobre las ganas tanto de su parte como de su novio.

Rocío Oliva y Néstor Ortigoza. Crédito: Instagram

“¿Nestor quiere? ¿Empezaron a hacer los deberes?”, repreguntó sin filtros Walter Leiva y Rocío respondió sincera y sin vueltas en el programa de eltrece: “Estamos practicando”.

ROCÍO OLIVA PIDIÓ JUSITICIA POR LA MUERTE DE DIEGO MARADONA

Este 25 de noviembre se cumplieron cinco años de la muerte de Diego Maradona, fecha que sigue marcando a millones de argentinos y al mundo del fútbol. En medio de homenajes y recuerdos, Rocío Oliva, quien fue pareja del astro durante varios años, habló en Puro Show sobre el dolor que le dejó su partida y reclamó que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

“Nos gustaría que Diego tenga justicia, que se sepa que pasó con él, por qué se vino tan abajo de pronto”, dijo la ex pareja del campeón del mundo y cuando le preguntaron si cree que lo mataron contestó: “No, es un montón para mí eso”.

Rocío Oliva habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Me gustaría que si ellas piensan que eso es así que la Justicia se encargue de demostrarlo por su puesto”, comentó sobre Dalma y Gianinna y remarcó: “Ojalá que no, porque es re feo pensar eso, ¿quién quisiera hacerle una cosa así?“.

“Lo abandonaron a Diego...”, le dijo el cronista y Rocío fue contundente: “Entonces somos todos culpables, hasta yo me meto en la bolsa de los culpables, si ese es el punto... yo por más que quería no me podía acercar, no había formar de resolverlo”.

