Suaves, esponjosos y muy fáciles de hacer, los spätzles son una de las guarniciones más tradicionales de la cocina centroeuropea. Originarios de Hungría, estos pequeños bocados de masa acompañan desde hace generaciones platos contundentes como el goulash, estofados y carnes braseadas.

Con la llegada de los días fríos, esta preparación gana protagonismo porque absorbe muy bien las salsas, aporta textura y puede elaborarse con ingredientes básicos que casi siempre hay en casa: harina, huevos, leche y agua. Su elaboración no requiere experiencia previa y, una vez cocidos, también pueden saltearse con manteca para sumar más sabor.

Aunque suelen servirse junto al clásico goulash húngaro, los spätzles también combinan con guisos de lentejas, carnes al horno, pollo, salchichas alemanas o incluso con una simple salsa de queso. A continuación, el paso a paso para prepararlos de manera casera.

Comensales 4 Ingredientes Para el goulash 2 k roast beef.

k roast beef. Una taza harina.

taza harina. 2 k cebolla.

k cebolla. 300 g morrón rojo.

g morrón rojo. 50 g paprika.

g paprika. Sal y pimienta blanca molida, a gusto.

2 tazas caldo de verduras. Para el Spätzle 4 huevos.

huevos. 100 cc leche.

cc leche. 300 cc agua con gas.

cc agua con gas. 400 g harina 0000.

g harina 0000. Pimienta blanca molida y sal, a gusto. Para la crema ácida 50 g queso crema.

g queso crema. 100 cc crema de leche.

cc crema de leche. Jugo de 1/2 limón.

Agua, c/n. Para decorar Perejil

Procedimiento

Colocar en un bowl los huevos, la leche y el agua con gas. Incorporar la harina poco a poco y mezclar hasta obtener una masa homogénea, espesa pero fluida. Condimentar con sal y pimienta blanca. Llevar abundante agua con sal a ebullición. Pasar la masa por un utensilio para spätzles o por un rallador de agujeros grandes, dejando caer pequeñas porciones directamente sobre el agua hirviendo. Cocinar hasta que los spätzles suban a la superficie, señal de que ya están listos. Retirar con una espumadera y escurrir. Servir inmediatamente como acompañamiento de un goulash, un estofado o un guiso. También pueden saltearse unos minutos en manteca para que queden ligeramente dorados.

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