Dani García, chef: para que la tortilla de papas quede más jugosa hay que agregar un ingrediente inesperado.

La tortilla de papas es uno de los platos más populares de la gastronomía española y, al mismo tiempo, uno de los que más debates genera. Con o sin cebolla, más o menos cocida y con distintos puntos de cocción, cada cocinero tiene su propia versión. Sin embargo, el reconocido chef español Dani García reveló un truco poco conocido que, según asegura, hace que quede mucho más jugosa.

Durante una entrevista, el cocinero explicó que la receta tradicional solo lleva cuatro ingredientes: papas, huevo, aceite de oliva y sal. Para él, cualquier otro agregado modifica la preparación original. Aun así, confesó que utiliza un ingrediente inesperado que potencia la textura sin alterar la esencia del plato.

Lejos de incorporar queso, crema o leche, como suele hacerse en algunas recetas, García apuesta por una mayonesa preparada con aceite de oliva, un recurso que aporta cremosidad, intensifica el sabor y mantiene el protagonismo de los ingredientes clásicos.

El ingrediente secreto que usa Dani García

Según explicó el chef, una vez lista la mezcla de papas y huevos, incorpora mayonesa hecha con aceite de oliva antes de cocinar la tortilla.

La elección no es casual. Como la mayonesa también se prepara con huevo, aceite de oliva y sal, considera que no suma sabores extraños, sino que potencia los que ya están presentes en la receta.

"Lo que añadimos es una mayonesa de aceite de oliva. Al final es huevo, aceite de oliva y sal, que forman parte de los ingredientes de la tortilla. Pero eso le da una frescura y un sabor a aceite de oliva puro y único“, explicó.

El chef contó además que la idea surgió años después de probar unos buñuelos de bacalao en un restaurante de Valencia, donde descubrió que el secreto de su cremosidad era incorporar un par de cucharadas de alioli a la preparación. Con el tiempo adaptó ese concepto a la tortilla y reemplazó el alioli por mayonesa de aceite de oliva.

Otro truco para una tortilla más suave

Además de la mayonesa, Dani García confesó que utiliza otro recurso que también suele generar polémica: cuaja la tortilla con un poco de manteca en lugar de hacerlo únicamente con aceite de oliva.

Tortilla de papas cremosa con interior jugoso. Crédito Web Por: Captura Web

El objetivo no es cambiar el sabor, sino controlar mejor la cocción y evitar que el huevo tome demasiado color.

Según explicó, la manteca transmite el calor de una manera diferente y permite obtener una tortilla más clara, sin el característico dorado que produce el aceite de oliva.

Para el chef, de esa manera se percibe mejor el sabor puro de la papa, el huevo y el aceite de oliva, aunque reconoció que se trata de una preferencia personal y que el punto de cocción depende del gusto de cada comensal.