Walas, el carismático líder de Massacre, se incorporó de manera inesperada a la nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina como el participante número 25.

Su ingreso tomó por sorpresa a sus compañeros, al jurado y a todo el mundo de la música.

Famoso por ser la voz de Massacre, banda pionera del skate-punk sudamericano, Walas demuestra una vez más su espíritu inquieto y versátil, esta vez cambiando los escenarios por la cocina más famosa del país.

Walas: el inesperado participante de MasterChef Celebrity Argentina

Todo sobre Walas: rock, teatro, cine y ahora MasterChef Celebrity

Además de su carrera musical con Massacre, Walas ha demostrado su talento en otros terrenos artísticos. En teatro, se destacó interpretando al Rey en El Principito, el musical, una producción de Juan Carlos Baglietto.

En cine, formó parte de la película “Massacre en el Delta”, actualmente en gira por festivales internacionales.

Con su ingreso a MasterChef Celebrity 2025, Walas se consolida como uno de los artistas más versátiles y queridos del país, capaz de transitar con naturalidad por la música, la actuación, el cine y ahora, la cocina.

Massacre en vivo: show confirmado en el Teatro de Flores

Pero la cocina no detiene la música. La agenda 2025 de Walas y Massacre sigue a todo ritmo: el próximo sábado 29 de noviembre, la banda se presentará en el Teatro de Flores (Av. Rivadavia 7800, CABA), como parte de su gira Viaje Astral 2025.

El show será una oportunidad única para escuchar en vivo su aclamado disco “Nueve”, lanzado en noviembre de 2024 y producido por Gustavo Santaolalla. El álbum fue ganador en los Premios Gardel 2025 a Mejor Álbum de Grupo de Rock y Mejor Producción, e incluye colaboraciones con grandes artistas como:

Gustavo Santaolalla

Vicentico

Santiago Motorizado

Goyo Degano (Bandalos Chinos)

Además, Massacre repasará los clásicos de su trayectoria, celebrando más de 30 años de carrera musical.