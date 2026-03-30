Buenos Aires se prepara para un evento sin precedentes: el estreno mundial de Minecraft Experience: Moonlight Trail, la primera experiencia inmersiva nocturna y al aire libre basada en el videojuego más vendido de todos los tiempos.

A partir del 15 de mayo de 2026, el público podrá vivir esta aventura única todos los días desde las 19 hs en Ciudad Universitaria.

Se trata de una propuesta innovadora que combina tecnología de última generación, narrativa interactiva y los biomas más icónicos del universo Minecraft en la vida real.

Cómo es Minecraft Experience: Moonlight Trail

“Moonlight Trail” propone una épica aventura bajo las estrellas, donde los visitantes formarán equipos y recorrerán un mundo nocturno inspirado en Minecraft. La experiencia incluye ocho biomas interactivos —desde bosques de cerezos hasta cuevas luminosas— y desafíos en los que deberán crear herramientas, enfrentar mobs y completar una misión central: restaurar un antiguo faro.

La travesía comienza en El Campamento, continúa por escenarios inmersivos llenos de acción y culmina en un enfrentamiento final, antes de celebrar en La Aldea.

Este evento está pensado tanto para fans del juego como para familias y nuevos jugadores, con una propuesta que mezcla entretenimiento, exploración y trabajo en equipo.

Minecraft Experience: Moonlight Trail

Entradas: preventa, precios y dónde comprar

Las entradas tendrán un precio inicial desde $44.000 y estarán disponibles a través de los sitios oficiales.

Preventa exclusiva Santander: lunes 30 de marzo a las 16 hs

Beneficio: hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del banco

Venta general: martes 31 de marzo a las 16 hs

Producción internacional y éxito global

Minecraft Experience: Moonlight Trail es una producción de Mojang Studios, Experience MOD y Supply + Demand, responsables del éxito global “Minecraft Experience: Villager Rescue”, que ya vendió más de un millón de entradas en ciudades como Dallas, Londres, Toronto y Ciudad de México.

Con más de 300 millones de copias vendidas, Minecraft continúa expandiendo su universo, y esta experiencia representa un nuevo paso al llevar el juego fuera de la pantalla hacia un entorno real, inmersivo y nocturno.

Una experiencia sustentable

La propuesta también incorpora un fuerte compromiso ambiental. El diseño de los senderos y la instalación del evento fueron planificados para minimizar el impacto en el entorno natural, respetando la fauna local y utilizando tecnologías de bajo consumo energético.

A partir del 15 de mayo, Buenos Aires será el epicentro mundial de esta innovadora experiencia. Minecraft Experience: Moonlight Trail promete convertirse en uno de los eventos más impactantes del año, ideal para quienes quieran vivir el juego en primera persona.