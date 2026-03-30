Sincera, directa y fiel a su estilo, Julieta Poggio abrió su corazón y se animó a hablar de un tema que sigue generando polémica: su decisión —al menos por ahora— de no ser madre.

En una charla para Hispa junto a Julio Leiva y Sebi Manzoni (más conocido como La Tía Sebi), la artista fue contundente al explicar cómo vive esta elección personal: “No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso”, expresó.

Lejos de tratarse de una postura impulsiva, Juli dejó en claro que tiene que ver con una cuestión profunda de identidad: “Nunca fue mi sueño ser mamá”, afirmó, marcando distancia con quienes sí tienen ese deseo como un objetivo de vida.

Foto: Captura de video de X (@staylvnder)

Durante la entrevista, también se mostró honesta sobre el impacto que tienen las opiniones externas: “No me hace dudar, me hace dudar lo que me dice la gente. Digo ‘bueno, sí’, para que no me molesten más con el tema”.

En ese sentido, Sebi Manzoni puso el foco en una frase muy instalada socialmente: “Es la típica de ‘ya vas a cambiar de opinión, te va a picar el bichito’”, lanzó, reflejando un comentario que suele repetirse cuando una mujer joven no desea la maternidad.

Por su parte, Juli volvió a dejar en claro cómo percibe hoy ese proyecto: “Lo veo de manera demasiado lejana que me llegue. No digo que nunca lo voy a hacer, pero no me veo siendo madre por ahora”, cerró, sincera.

Juli Poggio: “No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso”.

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SE CONOCIÓ EL NOMBRE DE LA INESPERADA FAMOSA QUE SUENA PARA CONDUCIR POPSTARS: “TIENE MUCHO TALENTO”

El regreso de Popstars ya empieza a generar ruido, y un nombre inesperado se metió de lleno en la pelea por la conducción: Juli Poggio, la exparticipante de Gran Hermano.

La primicia la dieron a conocer en LAM, donde el panel debatió sin filtro sobre la posibilidad de que la joven tome las riendas del formato de Telefe: “¡Juli Poggio, conductora de Pospstar! Ese es el otro nombre que le gusta a Gustavo Yankelevich para conducir Popstars”, revelaron.

Sin embargo, la propuesta dividió aguas entre los panelistas, que no dudaron en opinar con picante: “¿Sabés por qué no me gusta? Ella tiene mucho talento, es una chica que tiene mucho ángel, pero va a tener que hacer algo con la voz porque va a tener que locutar. Para mí, tiene que ir al foniatra”, disparó Pilar Smith.

Foto: Instagram (@poggiojulieta)

“Habla de corrido. Que ya es un valor en el mundo”, agregó otra de las panelistas, dando su voto de confianza a Poggio, que logró hacerse un lugar en el medio después de salir del reality.

Ángel de Brito: “¡Juli Poggio, conductora de Pospstar! Ese es el otro nombre que le gusta a Gustavo Yankelevich para conducir Popstars”.

Entre críticas, halagos y chicanas, quedó claro que el posible desembarco de Poggio no pasa desapercibido, en medio de la cuenta regresiva para que debute Popstars.